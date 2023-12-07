طنجة.. مصرع “مريض” في حادث اصطدام سيارة إسعاف مع “ناقلة عمال”
هبة بريس - مكتب طنجة
تسبب اصطدام قوي بين سيارة إسعاف وحافلة لنقل العمال ، مساء أمس الأربعاء ، في مصرع مريض كان في طريقه الى قسم المستعجلات بطنجة.
وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد تسبب الحادث الذي وقع بين سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة وحافلة لنقل العمال في وفاة مريض وإصابة مرافقة له والسائقين .
وقد تم نقل المصابين إلى قسم المستعجلات، فيما أودع المتوفي بمستودع الاموات الدوق دي طوفار بطنجة ، في وقت باشرت فيه المصالح الأمنية اجراءاتها المسطرية المعمول بها في مثل هذه الحوادث.
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6 تعليقات
Ya rebbi salama
لا حول ولا قوة إلا بالله
الله اكبر
اللهم ارحمه و اسكنه الفردوس الأعلى
Llah irahmou
Awdi ketro l7awadit lah ihfad