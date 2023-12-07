الحكومة تعد بمراجعة الضريبة عن الدخل السنة المقبلة

هبة بريس - الرباط

وعد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بالشروع في مراجعة الضريبة عن الدخل ابتداء من السنة المقبلة.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط :”الضريبة عن الدخل انشالله غادي تكون فقانون مالية السنة المقبلة وغادي يبدا عليها النقاش”.

هذا وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد صرح، أن الحكومة أخذت التزاما واضحا على أنه خلال السنة المقبلة بتشاور مع البرلمان وعبر الحوار الاجتماعي ستعيد النظر جملة وتفصيلا في الجدول الحالي للضريبة على الدخل حتى يكون أكثر انصافا لذوي الدخول المحدودة.

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