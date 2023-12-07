لقجع: “المطلوب منا جميعا أن نترجم تطلعات النظرة الملكية الاستراتيجية”

2023-12-07 / 09:15
13

هبة بريس ـ الرباط

أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى ورارة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية أنه علينا جميعا ترجمة النظرة الملكية الاستراتيجية التي تنبني على مجموعة من الأبعاد.

لقجع و في حديثه أمام مستشاري الأمة أكد أن جلالة الملك يقود تصورا و بناءا مجتمعيا مهما، و هو ما جسده في خطبه الأخيرة بخصوص مغرب قوي و متماسك اجتماعيا و اقتصاديا.

و شدد فوزي لقجع على أن النظرة الاستراتيجية التي يقودها الملك، المطلوب منا جميعا أن نترجم آفاقها وتطلعاتها على مستوى قوانين المالية المتعاقبة.

و ختم وزير الميزانية المنتدب أنه إن استوعبنا هذا المنظور الاستراتيجي، فعلينا أن نطرح سؤالا جوهريا مفاده إلى أي حد استجاب أو سيستجيب قانون للمالية لهذا البناء، بناء مغرب متقدم ومتطور يشكل استثناء حقيقيا في منطقة تعرف مجموعة من الاضطرابات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of سفيرة السنغال: “المغرب بلد رائد و يسعى لجمع شمل العائلة الإفريقية”

سفيرة السنغال: “المغرب بلد رائد و يسعى لجمع شمل…

2023-12-07 / 12:28
Photo of الملك يوجه رسالة للمشاركين في مناظرة دولية لحقوق الانسان

الملك يوجه رسالة للمشاركين في مناظرة دولية لحقوق الانسان

2023-12-07 / 11:22
Photo of هلال : المغرب من بين 10 دول الأكثر مساهمة بالقوات في عمليات حفظ السلام

هلال : المغرب من بين 10 دول الأكثر مساهمة…

2023-12-06 / 19:09
Photo of السفير الاماراتي بالرباط: المغرب كان وسيظل الشقيق والحليف لبلدنا

السفير الاماراتي بالرباط: المغرب كان وسيظل الشقيق والحليف لبلدنا

2023-12-06 / 11:41
Photo of مقررة أممية تدعو الجزائر إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان

مقررة أممية تدعو الجزائر إلى إطلاق سراح المدافعين عن…

2023-12-05 / 18:46
Photo of خبيران: زيارة الملك محمد السادس للإمارات تعطي دفعة قوية للعلاقات

خبيران: زيارة الملك محمد السادس للإمارات تعطي دفعة قوية…

2023-12-05 / 18:09
Photo of دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بتوافق اللجنة المشتركة الليبية بالمغرب

دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بتوافق اللجنة المشتركة الليبية…

2023-12-05 / 17:15
Photo of “قادة التعاون الخليجي” يجددون مواقفهم الثابتة الداعمة ل”مغربية الصحراء”

“قادة التعاون الخليجي” يجددون مواقفهم الثابتة الداعمة ل”مغربية الصحراء”

2023-12-05 / 14:06
Photo of تثمين جهود المغرب في التحضير لأعمال المنتدى العربي-الروسي وإنجاحه

تثمين جهود المغرب في التحضير لأعمال المنتدى العربي-الروسي وإنجاحه

2023-12-05 / 12:20
Photo of الملك ورئيس الإمارات يوقعان إعلان “نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة” بين البلدين

الملك ورئيس الإمارات يوقعان إعلان “نحو شراكة مبتكرة ومتجددة…

2023-12-04 / 17:40

‫13 تعليقات

  4. على الأغلبية الحكومية مضاعفة مجهوداتها وايجاد فرص الشغل للشباب او ايجاد حلول الأزمة الاقتصادية من غلاء المعيشة والمشاكل التي يعاني منها المغرب من جفاف وغيره..

    رد

  6. الانسجام و التعاون بين التحالف الحكومي له دور كبير في مواجهة المشاكل و الصعوبات التي يعاني منها المواطن في سبيل تحقيق اهدافه وتحقيق العيش الكريم..

    رد

  12. النضرة الملكية هي نهب خيرات الشعب وتفقيره وتشريده وتهجيره هل يوجد في العالم ملك له قصور وتروة خارج الوطن لا تستحمرو الشعب

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق