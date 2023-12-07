لقجع: “المطلوب منا جميعا أن نترجم تطلعات النظرة الملكية الاستراتيجية”

هبة بريس ـ الرباط

أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى ورارة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية أنه علينا جميعا ترجمة النظرة الملكية الاستراتيجية التي تنبني على مجموعة من الأبعاد.

لقجع و في حديثه أمام مستشاري الأمة أكد أن جلالة الملك يقود تصورا و بناءا مجتمعيا مهما، و هو ما جسده في خطبه الأخيرة بخصوص مغرب قوي و متماسك اجتماعيا و اقتصاديا.

و شدد فوزي لقجع على أن النظرة الاستراتيجية التي يقودها الملك، المطلوب منا جميعا أن نترجم آفاقها وتطلعاتها على مستوى قوانين المالية المتعاقبة.

و ختم وزير الميزانية المنتدب أنه إن استوعبنا هذا المنظور الاستراتيجي، فعلينا أن نطرح سؤالا جوهريا مفاده إلى أي حد استجاب أو سيستجيب قانون للمالية لهذا البناء، بناء مغرب متقدم ومتطور يشكل استثناء حقيقيا في منطقة تعرف مجموعة من الاضطرابات.

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