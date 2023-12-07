لقجع: “المطلوب منا جميعا أن نترجم تطلعات النظرة الملكية الاستراتيجية”
هبة بريس ـ الرباط
أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى ورارة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية أنه علينا جميعا ترجمة النظرة الملكية الاستراتيجية التي تنبني على مجموعة من الأبعاد.
لقجع و في حديثه أمام مستشاري الأمة أكد أن جلالة الملك يقود تصورا و بناءا مجتمعيا مهما، و هو ما جسده في خطبه الأخيرة بخصوص مغرب قوي و متماسك اجتماعيا و اقتصاديا.
و شدد فوزي لقجع على أن النظرة الاستراتيجية التي يقودها الملك، المطلوب منا جميعا أن نترجم آفاقها وتطلعاتها على مستوى قوانين المالية المتعاقبة.
و ختم وزير الميزانية المنتدب أنه إن استوعبنا هذا المنظور الاستراتيجي، فعلينا أن نطرح سؤالا جوهريا مفاده إلى أي حد استجاب أو سيستجيب قانون للمالية لهذا البناء، بناء مغرب متقدم ومتطور يشكل استثناء حقيقيا في منطقة تعرف مجموعة من الاضطرابات.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
13 تعليقات
تنزيل الاستراتيجية الملكية يتطلب انخراط جميع الأطراف من المسؤولين والمنتخبين..
على جميع المسؤولين تنزيل الاوراش الملكية لبناء مغرب قوي..
أحزاب التحالف الحكومي عليهم العمل بينهم لأنهم حضوا بثقة الشعب ..
على الأغلبية الحكومية مضاعفة مجهوداتها وايجاد فرص الشغل للشباب او ايجاد حلول الأزمة الاقتصادية من غلاء المعيشة والمشاكل التي يعاني منها المغرب من جفاف وغيره..
حفظكم الله وحفظ الله ملكنا ومغربنا الحبيب ..
الانسجام و التعاون بين التحالف الحكومي له دور كبير في مواجهة المشاكل و الصعوبات التي يعاني منها المواطن في سبيل تحقيق اهدافه وتحقيق العيش الكريم..
Awdi sir behalk
Hadchy kamel mamnouch
بناء مغرب متقدم ومتطور يشكل استثناء حقيقيا
خاص يركزو على الشباب اكثر
المطلوب منك خدمة مصالح الشعب لانك مسؤول امام الله
النضرة الملكية هي نهب خيرات الشعب وتفقيره وتشريده وتهجيره هل يوجد في العالم ملك له قصور وتروة خارج الوطن لا تستحمرو الشعب
هدا واجب علا كل من له غيرة علا وطنه وكلنا وراء ملكنا الحبيب نصره الله وايده