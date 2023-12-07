أحوال الطقس بالمغرب.. صقيع و ضباب و قطرات مطرية بعدد من المناطق

هبة بريس _ الرياط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع أو جريحة فوق المرتفعات، وذلك خلال الصباح والليل.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بكل من الشمال الغربي للبلاد، والريف والمنطقة الشرقية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة، مع نزول قطرات مطرية أخرى جد خفيفة محليا فوق السواحل الممتدة شمال الجديدة.

ويرتقب تشكل كتل ضبابية محلية بكل من السواحل الوسطى والجنوبية، فيما ستكون السماء قليلة السحب في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و07 درجات بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 11 و15 درجة بمناطق الغرب وطنجة وبوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و23 درجة بأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 07 و11 درجة بباقي أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعا طفيفا بالمناطق الشمالية للبلاد، فيما ستنخفض قليلا بجنوب المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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