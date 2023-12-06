التوفيق: أمير المؤمنين حرص على المساهمة في حفظ الدين بإفريقيا

هبة بريس

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، أحمد التوفيق، اليوم الأربعاء، بفاس، أن “أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حرص على أن يسهم في حفظ الدين بإفريقيا”.

وأشاد التوفيق، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية العادية الخامسة لاجتماع المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بحرص أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على المساهمة في حفظ الدين بافريقيا.

وأوضح الوزير أن الاشتراك بين المغرب وعدد من بلدان إفريقيا في الثوابت الدينية العقدية والمذهبية، جعل النموذج الديني المغربي يحظى بالقبول والإشادة، حيث يعتبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين حاميا للملة والدين، مبرزا ما “يميز المملكة في هذا المجال ويتمثل في البيعات الشرعية لأمير المؤمنين”.

وتابع، في هذا السياق، أن “علماءنا اجتهدوا ووضعوا للبيعة أسسها ومصطلحها، على اعتبار أنها تحفظ الكليات، ومن صميمها حفظ الدين”، مسجلا أن هؤلاء العلماء المغاربة آثروا مشاطرة التدين الصحيح مع العلماء الأفارقة من أجل تسديد التبليغ، من خلال الانطلاق من فهم صحيح للدين.

وأبرز أهمية دور العلماء في ضمان انبعاث الدين الإسلامي من جديد، مشيرا إلى أن العلماء الأفارقة والمغاربة مدعوون إلى الاقتداء بالمنهج الأول للتبليغ، الذي يتأسس على الثوابت الدينية المشتركة.

واستشهد، في هذا الصدد، بـ “ميثاق العلماء الأفارقة”، الذي يعتبر دليلا ملموسا لهذه المساعي والغايات، مبرزا الوشائج والأواصر التي تصل علماء أتوا من إفريقيا بعلماء مغاربة، إضافة إلى الروابط التي تجمع بين مشيخات الطرق الصوفية.

وأوضح، من جهة أخرى، أن أشغال الدورة السنوية العادية الخامسة لاجتماع المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تعد محطة للوقوف على منجزات المؤسسة وبرامجها المستقبلية، وكذا تفعيل أهدافها، مشيرا إلى أنها ستنكب على المصادقة على انضمام فروع جديدة إليها، تحقيقا للانتفاع المتبادل.

وذكر التوفيق بأن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تتوخى “تحقيق التعاون على البر والتقوى، وحسن اضطلاع العلماء الأفارقة إلى جانب علماء المغرب بمهام القيام بدين الله تعالى وتبليغه وفق ما تقتضيه الرسالة التي تعد من أسمى المقامات، ومن ثمة تمثيل بلدانهم على النحو الأمثل”، مبرزا المكانة الهامة التي يتبوؤونها في العصر الحالي، وتروم تحقيق التزكية التي تسهم في ضمان التنمية الشاملة.

وتعرف الدورة السنوية العادية الخامسة لاجتماع المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، التي تنظم بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المؤسسة، مشاركة حوالي 400 عضو، من 48 بلدا، من بينهم رؤساء وأعضاء فروع المؤسسة في هذه البلدان الإفريقية، وبحضور العلماء المغاربة الأعضاء بالمجلس الأعلى للمؤسسة.

وسيتم خلال هذه الدورة، التي تمتد على مدى ثلاثة أيام، تقديم التقرير الرسمي لأنشطة المؤسسة برسم سنة 2022، وملخص أنشطتها برسم سنة 2023، إضافة إلى عرض ومناقشة المشاريع والأنشطة المبرمجة برسم سنة 2024، والمصادقة عليها على مستوى اللجان الأربع الدائمة للمؤسسة.

وعلى هامش أشغال الدورة، ستنظم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بعد غد الجمعة، بخزانة جامع القرويين، حفل الإعلان الرسمي عن “ميثاق العلماء الأفارقة”.

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