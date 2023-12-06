خلاف جديد بين شرين عبد الوهاب و حسام حبيب.. ما القصة?

2023-12-06 / 12:00
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القسم الفني: هبة بريس

تصدر خلال الساعات القليلة الماضية خلاف جديد بين كل من النجمة المصرية شرين عبد الوهاب و زوجها الفنان حسام حبيب.

وحسب مواقع مصرية فإن العلاقة بين شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، شهدت خلافًا حادًا وذلك على إثر تواجدهما بالمملكة العربية السعودية.

وحسب المصادر عينها فإن السبب الذي أدي إلى الخلاف بين الثنائي المصري هو تدخل حسام حبيب في أعمال زوجته الفنية، حيث طلب تأجيل حفلها الغنائي من الشركة المنظمة للحفل، وذلك دون الرجوع إليها او استشارتها، الأمر الذي جعلها تعود إلى مصر رفقة فريق عملها.

وجدير بالذكر أن الظهور الأخير للفنانة شيرين عبد الوهاب رفقه زوجها الفنان حسام حبيب، كان في كواليس حفل روائع السنباطي، بالمملكة العربية السعودية، تزامنًا مع ذكرى ميلاد الملحن الكبير رياض السنباطى.

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