وجدة .. “جامعة محمد الأول” تندد بحملة التشهير وتعتزم اللجوء الى القضاء

2023-12-05 / 21:35
0
هبة بريس_ وجدة

شنت في الآونة الأخيرة بعض الجهات التي تعمل في الخفاء وخلف شاشات الحواسيب، حملة مغرضة بالسب والقذف والتشهير وكل الادعاءات الكاذبة، ضد بعض مكونات جامعة محمد الأول بوجدة وتطاولت عليهم وعلى أعراضهم في ضرب واضح لكل القيم والأخلاق المفروض التحلي بها في الوسط الجامعي.

وحسب بلاغ جامعة محمد الأول بوجدة، فأمام هذا الأسلوب المخالف للقانون وللأعراف والقيم الأخلاقية تندد رئاسة الجامعة بكل مكوناتها من أساتذة وإداريين وطلبة بهذا السلوك الأرعن والمشين والبعيد عن الأسلوب الحضاري والجامعي.

وتؤكد حسب البلاغ ذاته، أنها سوف تلجأ للقضاء ضد كل من سولت له نفسه نشر وترويج الإفتراءات المقرونة بالقذف والتشهير، سواء عبر البريد الالكتروني أو على المواقع أو وسائل التواصل الاجتماعي، كما تؤكد أنه إذا كان الهدف من هذه الحملة التشهير قصد النيل من سمعة الجامعة والصورة المشرفة لكل مكوناتها، فإن الرأي العام يدرك جيدا ملابسات وظرفية نشر مثل هذه الأكاذيب والغرض الحقيقي وراءها، وستكون الرئاسة مضطرة للجوء إلى القضاء لرد الاعتبار للجامعة وكل مكوناتها من الشرفاء.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of حموشي يتجول بدون بروتوكول بطنجة ومواطنون يلتقطون صورا معه

حموشي يتجول بدون بروتوكول بطنجة ومواطنون يلتقطون صورا معه

2023-12-05 / 22:13
Photo of أخنوش يلتقي رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات

أخنوش يلتقي رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات

2023-12-05 / 19:56
Photo of “كوب 28 “..تعهد بتقديم 175 مليون دولار للتحالف من أجل أفريقيا

“كوب 28 “..تعهد بتقديم 175 مليون دولار للتحالف من…

2023-12-05 / 18:25
Photo of “شريط فيديو” يجر لصين للاعتقال بسلا

“شريط فيديو” يجر لصين للاعتقال بسلا

2023-12-05 / 17:09
Photo of بايتاس: قطاع الصيد التقليدي يساهم بحوالي 7% في الانتاج الوطني

بايتاس: قطاع الصيد التقليدي يساهم بحوالي 7% في الانتاج…

2023-12-05 / 16:40
Photo of في مقدمتها محطة الشرق.. وزارة الفلاحة تكشف عن محطات التحلية المبرمجة

في مقدمتها محطة الشرق.. وزارة الفلاحة تكشف عن محطات…

2023-12-05 / 16:10
Photo of “أساتذة التعاقد” يعلنون مقاطعتهم للدعم التربوي خلال فترة العطلة

“أساتذة التعاقد” يعلنون مقاطعتهم للدعم التربوي خلال فترة العطلة

2023-12-05 / 15:55
Photo of بايتاس: “أنا ضد قرار منع الفلاحين من زراعة الدلاح”

بايتاس: “أنا ضد قرار منع الفلاحين من زراعة الدلاح”

2023-12-05 / 13:48
Photo of بايتاس: “مكايناش شي بلاد فالعالم عندها الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الفلاحية”

بايتاس: “مكايناش شي بلاد فالعالم عندها الاكتفاء الذاتي من…

2023-12-05 / 13:35
Photo of بايتاس: “مخطط المغرب الأخضر تعرض للكثير من الافتراء والمزايدات”

بايتاس: “مخطط المغرب الأخضر تعرض للكثير من الافتراء والمزايدات”

2023-12-05 / 13:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق