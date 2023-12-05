“القسام” تعلن قنص جنود واستهداف 16 آلية إسرائيلية

هبة بريس - وكالات

أعلنت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”، الثلاثاء، استهداف آليات إسرائيلية وقنص جنود شرق مدينة خانيونس، وقصف مدينة بئر السبع برشقة صاروخية.

وذكرت الكتائب في بيانات مقتضبة، أن مقاتليها استهدفوا ما مجموعه 16 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب بيانات “كتائب القسام”، شملت الاستهدافات دبابات وجرافة عسكرية متوغلة في المنطقة.

وأفادت في بيان أن مقاتليها “تمكنوا من قنص جنديين صهيونيين ببندقية الغول القسّامية شرق خانيونس، وأصابوهما إصابة مباشرة”.

وفي بيان منفصل ذكرت أن “كتائب القسام تستهدف تحشدات للعدو (الإسرائيلي) شرق مغتصبة (مستوطنة) ماجين برشقة صاروخية”.

كما قالت في بيانين صباحا وظهرا، إنها قصفت مدينة “بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية، ردًا على المجازر بحق المدنيين”.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن قصف إسرائيلي عنيف لمدينة خانيونس، أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى مساء الاثنين وفجر الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp