الـFIMASUCRE تحصل على دعم مالي إضافي لفائدة فلاحي السلسلة السكرية

هبة بريس

علــى إثــر قــرار الحكومــة، بتاريــخ 1 دجنبــر 2023، بمنــح دعــم إضافــي جديــد بقيمــة 80 درهمــا للطــن بالنســبة للشـمندر السـكري و 70 درهمـا للطـن بالنسـبة لقصـب السـكر لفائـدة فلاحـي السلسـلة السـكرية المغربيـة، وذلـك بنـاء علـى طلـب الفيديراليـة البيمهنيـة المغربيـة للسـكر (FIMASUCRE)، تـود هـذه الأخيـرة أن تعـرب عــن خالــص شــكرها للســيد رئيــس الحكومــة وكذلــك لــكل مــن الســيدة وزيــرة الاقتصــاد والماليــة والســادة وزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات ووزيــر الصناعــة والتجــارة و الوزيــر المنتــدب المكلـف بالميزانية.

ويهـدف هـذا الإجـراء الـذي سـيدخل حيـز التطبيـق علـى محاصيـل النباتـات السـكرية المنتجـة ابتـداءا مـن الموسـم الفلاحــي الحالــي 2024/2023، علــى شــقين: مــن جهــة، تحســين المردوديــة وتنافســية النباتــات الســكرية وكذلــك الرفــع مــن مداخيــل الفلاحيــن. ومــن ناحيــة أخــرى، توســيع المســاحات المزروعــة وزيــادة الإنتــاج الوطنــي مــن الســكر الأبيــض وبالتالــي التقليــص مــن واردات الســكر الخــام مــن الســوق الدوليــة.

وتؤكــد هــذه المبــادرة الحكوميــة علــى الأهميــة الاســتراتيجية للسلســلة الســكرية التــي تســاهم فــي تحقيــق السـيادة الغذائيـة للبـلاد، وتضمـن دخـلا لأزيـد مـن 80 ألـف فـلاح، كمـا تخلـق أزيـد مـن 5 ملاييـن يـوم عمـل سـنويا فـي المناطـق القرويـة، وتضـخ أكثـر مـن 3 مليـارات درهـم فـي الاقتصـاد الجهـوي.

كمــا لعبــت الفدراليــة كعادتهــا دورا هامــا منــد بدايــة الموســم الفلاحــي الحالــي مــن خــلال تأميــن توريــد البــذور والأســمدة وغيرهــا مــن المدخــلات الأساســية لزراعــة النباتــات الســكرية.

أما بالنســبة للأســمدة، علــى وجــه الخصــوص، اليوريــا 46والأمونيتــرات 33,5، فقــد تــم تحديــد الأســعار المدعومــة مــن الدولــة علـى التوالـي بـ 330درهمـا و 240 درهما للقنطار.

تأتـي كل هـذه الإجـراءات الماديـة والمحفـزات بغـرض الرفـع مـن تنافسـية وجاذبيـة النباتـات السـكرية و تعزيـز اســتدامة السلســلة الســكرية المغربيــة و الســيادة الغذائيــة للمملكــة المغربيــة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp