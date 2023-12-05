الـFIMASUCRE تحصل على دعم مالي إضافي لفائدة فلاحي السلسلة السكرية
علــى إثــر قــرار الحكومــة، بتاريــخ 1 دجنبــر 2023، بمنــح دعــم إضافــي جديــد بقيمــة 80 درهمــا للطــن بالنســبة للشـمندر السـكري و 70 درهمـا للطـن بالنسـبة لقصـب السـكر لفائـدة فلاحـي السلسـلة السـكرية المغربيـة، وذلـك بنـاء علـى طلـب الفيديراليـة البيمهنيـة المغربيـة للسـكر (FIMASUCRE)، تـود هـذه الأخيـرة أن تعـرب عــن خالــص شــكرها للســيد رئيــس الحكومــة وكذلــك لــكل مــن الســيدة وزيــرة الاقتصــاد والماليــة والســادة وزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات ووزيــر الصناعــة والتجــارة و الوزيــر المنتــدب المكلـف بالميزانية.
ويهـدف هـذا الإجـراء الـذي سـيدخل حيـز التطبيـق علـى محاصيـل النباتـات السـكرية المنتجـة ابتـداءا مـن الموسـم الفلاحــي الحالــي 2024/2023، علــى شــقين: مــن جهــة، تحســين المردوديــة وتنافســية النباتــات الســكرية وكذلــك الرفــع مــن مداخيــل الفلاحيــن. ومــن ناحيــة أخــرى، توســيع المســاحات المزروعــة وزيــادة الإنتــاج الوطنــي مــن الســكر الأبيــض وبالتالــي التقليــص مــن واردات الســكر الخــام مــن الســوق الدوليــة.
وتؤكــد هــذه المبــادرة الحكوميــة علــى الأهميــة الاســتراتيجية للسلســلة الســكرية التــي تســاهم فــي تحقيــق السـيادة الغذائيـة للبـلاد، وتضمـن دخـلا لأزيـد مـن 80 ألـف فـلاح، كمـا تخلـق أزيـد مـن 5 ملاييـن يـوم عمـل سـنويا فـي المناطـق القرويـة، وتضـخ أكثـر مـن 3 مليـارات درهـم فـي الاقتصـاد الجهـوي.
كمــا لعبــت الفدراليــة كعادتهــا دورا هامــا منــد بدايــة الموســم الفلاحــي الحالــي مــن خــلال تأميــن توريــد البــذور والأســمدة وغيرهــا مــن المدخــلات الأساســية لزراعــة النباتــات الســكرية.
أما بالنســبة للأســمدة، علــى وجــه الخصــوص، اليوريــا 46والأمونيتــرات 33,5، فقــد تــم تحديــد الأســعار المدعومــة مــن الدولــة علـى التوالـي بـ 330درهمـا و 240 درهما للقنطار.
تأتـي كل هـذه الإجـراءات الماديـة والمحفـزات بغـرض الرفـع مـن تنافسـية وجاذبيـة النباتـات السـكرية و تعزيـز اســتدامة السلســلة الســكرية المغربيــة و الســيادة الغذائيــة للمملكــة المغربيــة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp