المنصوري: “لا يعقل فمغرب 2023 نبقاو كنعانيو من دور الصفيح”

هبة بريس - الرباط

اعتبرت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن ملف دور الصفيح مسألة أخلاق ومبدأ.

وقالت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “خصنا كلنا نديرو يد فيد من فاعلين محليين والإدارة المركزية ووزارة الداخلية، الجميع خصو يشتاغل فهاد الملف”.

وتابعت الوزيرة قائلة “لا يعقل فمغرب 2023 نبقاو كنعانيو من

هذه الاشكالية.. لذلك اتفقنا مع وزارة الداخلية على خطة وبرنامج عمل سننطلق فيه بداية هذه السنة لحل هذا المشكل.”

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