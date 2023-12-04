المنصوري: “لا يعقل فمغرب 2023 نبقاو كنعانيو من دور الصفيح”

2023-12-04 / 16:57
2
هبة بريس - الرباط

اعتبرت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن ملف دور الصفيح مسألة أخلاق ومبدأ.

وقالت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “خصنا كلنا نديرو يد فيد من فاعلين محليين والإدارة المركزية ووزارة الداخلية، الجميع خصو يشتاغل فهاد الملف”.

وتابعت الوزيرة قائلة “لا يعقل فمغرب 2023 نبقاو كنعانيو من
هذه الاشكالية.. لذلك اتفقنا مع وزارة الداخلية على خطة وبرنامج عمل سننطلق فيه بداية هذه السنة لحل هذا المشكل.”

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of البيضاء.. خضارة ب”سوق بازيل” يحتجون ويطالبون بـ”البديل”

البيضاء.. خضارة ب”سوق بازيل” يحتجون ويطالبون بـ”البديل”

2023-12-04 / 17:42
Photo of إستغل غياب جاره.. توقيف شاب عازب وسيدة بالخيانة الزوجية بايمنتانوت

إستغل غياب جاره.. توقيف شاب عازب وسيدة بالخيانة الزوجية…

2023-12-04 / 17:08
Photo of المنصوري: “ساكنة العالم القروي مغاديش يسكنو ليك ف50 متر”

المنصوري: “ساكنة العالم القروي مغاديش يسكنو ليك ف50 متر”

2023-12-04 / 16:48
Photo of توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وسلطنة عمان في مجال التعاون القضائي

توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وسلطنة عمان في مجال…

2023-12-04 / 15:55
Photo of التأمين الإجباري عن المرض على طاولة مجلس الحكومة

التأمين الإجباري عن المرض على طاولة مجلس الحكومة

2023-12-04 / 15:05
Photo of الحوز.. تواصل الأشغال لإعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال

الحوز.. تواصل الأشغال لإعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال

2023-12-04 / 15:00
Photo of هيئة وطنية تدعو الشغيلة التعليمية إلى تغليب المصلحة الفضلى للوطن

هيئة وطنية تدعو الشغيلة التعليمية إلى تغليب المصلحة الفضلى…

2023-12-04 / 14:46
Photo of الرباط : تأسيس اول نادي للصحفيين الناطقين بالإسبانية

الرباط : تأسيس اول نادي للصحفيين الناطقين بالإسبانية

2023-12-04 / 13:50
Photo of مدراء المؤسسات التعليمية يصفون الدعم التربوي بالحلول الترقيعية

مدراء المؤسسات التعليمية يصفون الدعم التربوي بالحلول الترقيعية

2023-12-04 / 13:28
Photo of شخص يروي تفاصيل تعرضه للخيانة الزوجية ويطالب بإنصافه

شخص يروي تفاصيل تعرضه للخيانة الزوجية ويطالب بإنصافه

2023-12-04 / 13:00

‫2 تعليقات

  1. ات كنتم حقا على هده الضاهرة يجب مراقبة أعوان السلطة و رؤساء الجماعات التدقيق.

    رد

  2. ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺧﺼﻮ ﻳﺸﺘﺎﻏﻞ ﻓﻬﺎﺩ
    ﺍﻟﻤﻠﻒ ايه والملفات الاخرى شكون غدي يشتاغل عليها ليكن في علم الوزيرة ان لبلاد مازال فيها نظام حكم يعتمد على المقدم و الشيخ و اعوان الخ اذن ناهيك عن الفساد المستشري في البلاد اذن لاداعي للتعجب باب دارنا هو اكبر مثال على الفوضى والتسيب والفساد في السكن وهادو ما شافوهومش السكن مشكل اعقد و اعقد مما تتصور للوزيرة و لا غيرها السلام عليكم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق