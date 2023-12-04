برلماني لـ”الوزيرة المنصوري”: “نتي الشميعة اللي مضوية الحكومة”

2023-12-04 / 16:17
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هبة بريس - الرباط

وجه النائب البرلماني، عبد النبي العيدودي، خطاب مديح لوزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة ، فاطمة الزهراء المنصوري.

العيدودي، قال في معرض تعقيبه على جواب للوزيرة بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين، “السيدة الوزيرة كنشكروك، لأنك الشميعة اللي كضوي الحكومة من خلال تفاعلك مع الأسئلة الكتابية اللي كنصيفطو”.

وتابع برلماني “هشة بشة”، قوله “جميع الأسئلة الكتابية اللي كنرسلو كنتلاقاو أجوبة من وزارتك، أما وزارات أخرى كيجاوبو معطلين، وكاين اللي كنطرحو عليه السؤال فالصيف وكيجاوبنا حتى للشتا، وكاين اللي كنرسلو ليه فالشتا وكيجاوب تال للصيف”.

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‫8 تعليقات

  1. برلماننا أصبح ياؤي المكبوتين و الباحثين عن القصارة او الضحك او نشاط مالدي ينتظره الشعب من حفنة للصوص و ناهبي المال العام ان كانوا هم اصلا لم يشبعوا بالرغم من تملكهم لثروات ضخمة الله المستعان برلماني يتغزل في زميلته عوض ان يقةدوم بواجبه كناءب عن الشعب

    2
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  2. الشميعة. أليست هذه الكلمة نوع من التحرش الجنسي الذي نسمعه في الشوارع. هل أصبح حتى داخل البرلمان.

    1
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  4. كان السي البرلماني خاصو يصيفط قليبات ويحضي عيد السانفالونتاين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

    1
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  7. اضن ان برلمني يعشقه كتيرا لن وصفه بشميييعه مضويه هد.في حد.ذاثه يصنف تحرش واظن ان سيده متزوجه له اطفال واسره ولمى يسمعو متل هد
    كلام لايعجبهم.تصرف برلمني واش دخلين تكلمو على مساكل الدي اصبح يتخبط فيه تلاميد وكل رب اسره بعد.تحرير تجاره زمحروقات وغلاءمعيشه او داخلين تعشقو وللحب والغرام مثل احد فديوهات منتشر عبر وساىل تواصل برلمني داخل قبه برلمان لمس وجه برلمنيه وقرص وجنتيه وهي تبتسم ادا نقول مشا تعليم وصحه واداره وسياسة نقبين مع ناس وعظماء زمان اهل المدن الحقيقين وجاده تازه فاس طنجه تطوان ام اليوم
    من هب ودب دخل سياسه و يصطلح عليهم لقب (عربت خربت) اعني به بدو ولد.ظرب وبنت درب دخلو مناصب وسياسه وكب فلسوه اعباد الله 3اشهر وتعليم متوقف الضحيه هم ابناء فقرا وطبقه متوسطه والغريب ان جل رحال ونساء تعليم همهم لوي دراع دوله بالاضربات رغم مايجنوه من اموال وتعويضات ومتيازات وحوافز وصنادق متعدده الوان من ظهر شعيب كدالك الاحزاب اغرقت المغرب بديون خارجيه وافرغت خزينة دوله بسيب اجور وتقاعد.خيالي وتعويصات متنوعه عن تنقل سكن لحضور تجمعات وسفر سياسي سياحي وحج وعمره من ظهر شعب مقدنا فيل زادون فيله ستراد مدونات واملائات غرب لتعويم.درهم ومدونة مراه ومثلين ومساوات في وظاىف وارث هههه قاليك لاتساهم مراة في معيشه ولاشرا سكن وله حق ان تطرد اهل زوج من بيت زويجه وعند.حمل له حق ان تطالب بطلاق واموال نفقع ومتعه وقسمة اجره ممتلكات وله حق ان تطرد زوح من بيت

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