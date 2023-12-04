تعزيزات أمنية كبيرة بطنجة استعدادا لمؤتمر قادة الشرطة العرب (صور)
هبة بريس - مكتب طنجة
تشهد مدينة طنجة تعزيزات أمنية كبيرة دفعت بها المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني استعدادا لاحتضان عاصمة البوغاز مؤتمر قادة الشرطة العرب .
وانتشرت وحدات أمنية مختلفة من فرق تدخل خاصة مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات بعدد من الشوارع الرئيسية والساحات الكبرى والمواقع الحيوية بمدينة طنجة .
انعقاد هذا المؤتمر الأمني رفيع المستوى بالمملكة المغربية سيعرف مشاركة قادة الشرطة والأمن العرب وكبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، فضلا عن ممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)…تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
13 تعليقات
إجتماع قادة القمع ، والله غزة عرتكم جميعا وتبين انه با سيادة لكم ،وانكم مجرد دمم
او فالتالي تلقى الجرائم تما
تحياتي لناس طنجة
يجب التركيز على الشباب أكثر
ما شاء الله
خاص يشوفو مجالات اخرين
خاص تدعيم الإنتربول بعدا
ماذا نقول شيء مظحك ابو عبيدة افضلهم وسام
اللهم اجعل هذا البلد أمنا مطمئنا وارزقنا الأمن والاستقرار..
تحية تقدير واحترام للشرطة أينما كانت فدورها مهم في المجتمع..
عبداللطيف حموشي الرجل المناسب في المكان المناسب..
عليهم تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الامن ..
الشرطة يستحقون المكافئة والتتويج بفضل مجهوداتهم ..