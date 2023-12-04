تعزيزات أمنية كبيرة بطنجة استعدادا لمؤتمر قادة الشرطة العرب (صور)

2023-12-04 / 10:47
13
هبة بريس - مكتب طنجة

تشهد مدينة طنجة تعزيزات أمنية كبيرة دفعت بها المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني استعدادا لاحتضان عاصمة البوغاز مؤتمر قادة الشرطة العرب .

وانتشرت وحدات أمنية مختلفة من فرق تدخل خاصة مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات بعدد من الشوارع الرئيسية والساحات الكبرى والمواقع الحيوية بمدينة طنجة .

انعقاد هذا المؤتمر الأمني رفيع المستوى بالمملكة المغربية سيعرف مشاركة قادة الشرطة والأمن العرب وكبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، فضلا عن ممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)…

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of آباء وأولياء أمور التلاميذ يمنون النفس تعليق الإضرابات بعد العطلة

آباء وأولياء أمور التلاميذ يمنون النفس تعليق الإضرابات بعد…

2023-12-04 / 10:18
Photo of طقس الاثنين.. جو بارد وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الاثنين.. جو بارد وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-12-04 / 09:05
Photo of بنكيران…الخاسر من المساواة هن النساء وليس الرجال

بنكيران…الخاسر من المساواة هن النساء وليس الرجال

2023-12-03 / 22:30
Photo of شفشاون ..إعادة تمثيل جـ..ـريمة قــ..ــتل صاحب مقهى ( صور)

شفشاون ..إعادة تمثيل جـ..ـريمة قــ..ــتل صاحب مقهى ( صور)

2023-12-03 / 21:09
Photo of أكثر من 190 ألف مسافر عبروا مطار الداخلة إلى غاية متم أكتوبر 2023

أكثر من 190 ألف مسافر عبروا مطار الداخلة إلى…

2023-12-03 / 20:08
Photo of طنجة..25 سنة سجنا نافذا للصوص سرقوا 12 محلا تجاريا

طنجة..25 سنة سجنا نافذا للصوص سرقوا 12 محلا تجاريا

2023-12-03 / 19:52
Photo of طنجة..الدرك يوقف مهاجرين “أفارقة” في طريقهم الى ضواحي سبتة

طنجة..الدرك يوقف مهاجرين “أفارقة” في طريقهم الى ضواحي سبتة

2023-12-03 / 18:27
Photo of زلزال الحوز.. جهود حثيثة بجماعتي أسني وويركان لتسهيل عملية إعادة البناء

زلزال الحوز.. جهود حثيثة بجماعتي أسني وويركان لتسهيل عملية…

2023-12-03 / 18:08
Photo of كوب 28.. التأكيد على الوقاية من السمنة وعلاجها

كوب 28.. التأكيد على الوقاية من السمنة وعلاجها

2023-12-03 / 17:20
Photo of بينهم مسير صيدلية.. الإطاحة بعصابة لترويج “القرقوبي” في الناظور

بينهم مسير صيدلية.. الإطاحة بعصابة لترويج “القرقوبي” في الناظور

2023-12-03 / 16:41

‫13 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق