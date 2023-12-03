المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة

المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يفوز على نظيره التشيكي

2023-12-03 / 18:56
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فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة، على نظيره التشيكي، بهدفين لواحد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد، بإسبانيا.

وسجلت هدفي النخبة الوطنية فضيل مريا (د 15)، وإيناس أبو شريف (د 27)، فيما وقعت للمنتخب التشيكي ريبكوفا ناتالي (د 51).

وكان المنتخب الوطني قد فاز، الخميس الماضي، في المباراة الودية الأولى على نظيره التشيكي بهدف دون رد.

وتندرج هاتان المباراتان، في إطار تجمع إعدادي انطلق في 26 نونبر ويتواصل إلى غاية 5 دجنبر المقبل بالديار الإسبانية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

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