الجزائر..العثور على 48 شخصا تائها والبحث عن مفقود بجبال البويرة

هبة بريس - وكالات

عثرت فرق البحث والإنقاذ التابعة للحماية المدنية الجزائرية على 48 شخصا تائها في أعالي جبال لالة خديجة بتيكجدة ولاية البويرة وسط البلاد، بينما يجري البحث عن مفقود جراء اضطرابات الاحوال الجوية

وقد تم العثور على مجموعة من الأشخاص تائهين، عددهم 48 شخصا فيما تتواصل عملية البحث عن شخص واحد”.

وكانت الحماية المدنية أعلنت، السبت، أنها عثرت على المفقودين في صحة جيدة، وقد تم نقلهم لمستشفى البويرة، عقب تجنيد فرقها المختصة في البحث والإنقاذ.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp