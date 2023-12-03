دي لا فوينتي: “إبراهيم دياز يريد اللعب مع منتخب إسبانيا”

هبة بريس _ رياضة

قال مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي في آخر خروج إعلامي له، أن اللاعب براهيم دياز، يريد حمل قميص “للماتادور”، نافيا بذلك الإشاعات التي ترددت في الأشهر الأخيرة، بشأن إمكانية تمثيله المنتخب المغربي.

وأضاف دي لا فوينتي على هامش حضوره لحفل قرعة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، أمس السبت: “بالنسبة لي، لا يوجد أي جدال، أعلم أن براهيم يريد اللعب لإسبانيا، هذه هي الأخبار التي وصلتني”.

وأضاف: “إنه إسباني. الأمر لا يتعلق بما إذا كنت سأوجه له الدعوة أم لا، المسألة تتعلق بالرغبة رغم كل الظروف، سواء تم استدعاؤه أم لا. أعلم أنه يريد أن يكون معنا”.

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