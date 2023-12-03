استشهاد نحو 100 فلسطيني في غارة واحدة يرفع الحصيلة في القطاع إلى 15207
استشهد 3 أطفال فلسطينيين وأصيب 12 آخرون، السبت، بقصف إسرائيلي.
وقالت وزارة الداخلية بقطاع غزة في بيان: “استشهاد 3 أطفال وإصابة 12 آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلاً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.
وأفاد شهود عيان، أن الطواقم الطبية نقلت الجثامين والمصابين لمستشفى ناصر بمدينة خان يونس.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 15 ألفا و207 فلسطينيين.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحافي، إن “حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 15207 شهداء”، منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف القدرة أن حصيلة الإصابات خلال نفس الفترة ارتفعت إلى 40652 مواطنا.
وتابع “الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعتقل 31 كادرا صحيا، ويعرضهم للاستجواب تحت التعذيب، في ظروف إنسانية قاسية، وعلى رأسهم محمد أبو سلمية، مدير عام مجمع الشفاء الطبي”.
وجاء ذلك بعد أن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، اليوم السبت، في “مجزرة” جديدة، ارتكبتها القوات الإسرائيلية، في مخيم جباليا وسط قطاع غزة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
اسرائيل اخترقت معاهدة الهدنة ونقول يجب استمرار الحرب الى حين سقوط العدو..
للأسف الشديد هناك استهداف للمدنيين فقط وليس المقاومة ..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله أجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم قد بلغت القلوب الحناجر وبلغ الأمر مداه وأنت أعلم بحال عبادك اللهم انقطع الرجاء إلا منك وخابت الآمال وأغلقت الأبواب إلا بابك اللهم كن لهم عوناً ومعينا وحافظاً وناصراً وامينا لإخواننا في فلسطين..
اللهم تقبل أرواح الشهداء الأبرار واجعلهم مع الأنبياء والصديقين والشهداء. اللهم نوّر مرقدهم وعطّر مشهدهم وطيّب مضجعهم وارحهم ..
حسبي الله ونعم الوكيل.اللهم عليك باليهود والنصارى دمرهم تدميرا ..