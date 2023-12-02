طنجة..اعتقال سيدة أجهزت على رضيعها إثر خلاف أسري

هبة بريس - طنجة

سلمت سيدة نفسها مساء اليوم السبت 02 دجنبر للمصالح الأمنية بولاية أمن طنجة بعد ارتكابها لجريمة في حق رضيعها البالغ من العمر سنة ونصف على مستوى حي” الدادي ” .

واهتزت ساكنة الحي المذكور بعد زوال اليوم ، على وقع جريمة قتل مأساوية بطلتها الأم البالغة من العمر 26 سنة حيث قامت بخنق طفلها حتى الموت على إثر خلاف أسري تطور الى شجار دفع بالأب الى مغادرة المنزل قبل أن يعود اليه ويعثر على طفله جثة هامدة .

وأخطر الأب المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان حيث باشرت اجراءات المعاينة الأولية للجثة ليتم نقلها الى مستودع الأموات بطنجة .

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