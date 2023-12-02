طنجة.. مشاكل أسرية تدفع بأم إلى الإجهاز على رضيعها

2023-12-02 / 14:41
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هبة بريس - طنجة

أقدمت سيدة اليوم السبت على قتل رضيعها البالغ من العمر عام ونصف إثر خلاف أسري نشب بينها وبين زوجها بحي “الدادي “بمدينة طنجة.

مصادر قالت إن الأم البالغة من العمر 26 سنة قامت بخنق طفلها حتى الموت على إثر خلاف أسري تطور الى شجار دفع بالأب الى مغادرة المنزل قبل أن يعود اليه ويعثر على طفله جثة هامدة .

وأخطر الأب المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان حيث باشرت اجراءات المعاينة الأولية للجثة ليتم نقلها الى مستودع الأموات بطنجة في وقت يجري فيه البحث عن الأم التي توجد في حالة فرار.

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