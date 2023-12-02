كوريا الشمالية: أي تدخل أمريكي في الأقمار الصناعية سيعتبر إعلان حرب

2023-12-02 / 12:00
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هبة بريس - وكالات

قالت كوريا الشمالية السبت إنها ستعتبر أي تدخل في العمليات المتعلقة بأقمارها الصناعية بمثابة إعلان حرب وستحشد قوة الردع الحربية لديها إذا أصبح أي هجوم على أصولها الاستراتيجية وشيكا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلا عن بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن بيونغ يانغ سترد على أي تدخل أمريكي في الفضاء من خلال إخراج أقمار التجسس الأمريكية عن الخدمة.

وقال البيان “إذا حاولت الولايات المتحدة التدخل في حقوق دولة ذات سيادة من خلال استخدام تكنولوجيتها المتطورة كسلاح… فسوف نمارس حقوقنا بموجب القوانين الدولية والمحلية للحد من قدرة أقمار الاستطلاع الأمريكية على العمل والتخلص منها”.

وأطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بنجاح أول قمر صناعي للاستطلاع، والذي قالت إن الهدف منه هو مراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ومن جانب آخر، أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح أول قمر صناعي وطني للتجسس العسكري من قاعدة عسكرية أمريكية في كاليفورنيا يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، حسبما قالت وزارة الدفاع، في تتويج لسعي سول للحصول على قدرات استخباراتية فضائية، وسط تزايد التهديدات الكورية الشمالية.

وجاء إطلاق القمر الصناعي على متن صاروخ من طراز فالكون من شركة “سبيس إكس” من قاعدة “فاندينبرغ لقوة الفضاء” بعدما زعمت بيونغ يانغ نجاح إطلاق قمر صناعي للتجسس الأسبوع الماضي- وهي خطوة أكدت تنامي التنافس الأمني بين الكوريتين.

وقالت وزارة الدفاع إن القمر الصناعي وضع في المدار بعد حوالي أربع دقائق من إطلاقه في الساعة 10:19 صباحا، ونجح في التواصل مع محطة أرضية في الساعة 11:37 صباحاً، مما يعني أنه يعمل بشكل طبيعي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب.

يذكر أنه مع اعتماد كوريا الجنوبية على الأصول التجارية والعسكرية الأمريكية للحصول على صور عالية الدقة، فقد كانت تسعى إلى إنشاء شبكة أقمار صناعية عسكرية مستقلة لجمع المعلومات عن كوريا الشمالية.

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