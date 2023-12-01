استشهاد 178 فلسطينيا في غزة منذ انتهاء الهدنة الجمعة

2023-12-01 / 20:24
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هبة بريس _ متابعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 178 فلسطينيا وإصابة أكثر من 500، الجمعة، جراء القصف الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة.

وقالت الوزارة “ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ الصباح وحتى اللحظة الى 178 شهيدا و589 إصابة معظمهم من الاطفال والنساء”.

وفي وقت سابق، أفاد متحدث وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان بأن “الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى مع انتهاء الهدنة وتجدد قصف المدنيين صباح اليوم”، مضيفا أن “الجرحى يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات نتيجة تكدس الحالات”.

وحذر القدرة من أن “الواقع الصحي في غزة وشمال القطاع كارثي للغاية نتيجة خروج المستشفيات الكبرى عن الخدمة”، موضحا أن”الإمكانيات الطبية والسريرية في غزة والشمال محدودة للغاية.

وأشار إلى أن “المستشفيات الثلاثة المتبقية في غزة والشمال صغيرة وغير مؤهلة لاستقبال الأعداد الكبيرة من الجرحى”

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