بالفيديو..ساندية تاج الدين تخرج عن صمتها بشأن أزمة “أحلام بنات” و خلافها مع حنان الخضر

2023-12-01 / 12:48
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نجلاء مزيان: هبة بريس

على خلفية حضورها لفعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش،وتألقها بالقفطان المغربي على البساط الأحمر، علقت الفنانة المغربية ساندية تاج الدين على خلافها وعدد من زملائها المشاركين في مسلسل “أحلام بنات” مع الشركة المنتجة بسبب الأمور المادية.

وقالت الفنانة المغربية في تصريحها ل”هبة بريس” :”الهضرة كثيرة و السكات أحسن، هضرت على الماديات خصهم يتقادو، وكندافع على حقي أنا ضربت فيه تمارة أنا و أصدقائي لي تكرفسنا، ولي لاحظت أن ملي هضرنا على حقنا بحالا ولينا ممزيانينش، بحالا خص نتحيدو من السيناريو”.

و عن عدم تضامن البعض من زملائها،قالت تاج الدين:” ماشي تضامن هذا، كل واحد فينا واش تضررتي ولا متضررتيش، إذا كنتي باغي تهضر على شركة الإنتاج على حقك على الفلوس ديالك راه عندك الحق تهضر ما كنقولو لحتى واحد أجي دير معانا صحة أننا نوقفوا، كل واحد و طريقتو”.

وعن صحة الخبر الرائج بمنصات التواصل الاجتماعي و الذي يفيد أن ساندية و سلوى زرهان قامتا بحظر حنان الخضر من موقع انستقرام، علقت تاج الدين:”مشكل حنان هو شيء آخر، هو مشكل مهني فالخدمة ماشي شخصي”.

وتعليقا على العراقيل التي يواجهها الممثل المحترف أثناء تصوير بعض المشاهد التي تجمعه ب”فنان الويب”، قالت ساندية :”كنلقاو بزاف د الصعوبات ولكن كتقول أنك محطوط أمام الأمر الواقع ها هو كاين، كتولي تحاول تعاون بالقلب الطيب وبأنك إذا قريتي شيحاجة و علمهالك الأستاذ كتحاول تبارطاجيها داكشي لي كتعرف و لكن داكشي كيعطل الخدمة”.

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