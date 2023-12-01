بالفيديو.. أمين الناجي يتغزل بزوجته علنا في أول ظهور لها بمراكش

هبة بريس من مراكش

استأثر الظهور الأول لزوجة الفنان أمين الناجي فوق البساط الأحمر لمهرجان مراكش الدولي للفيلم باهتمام واسع من طرف وسائل الإعلام و بتفاعل كبير من طرف المشاهدين.

و ظهر الممثل أمين الناجي فوق البساط الأحمر لمهرجان مراكش رفقة أم طفلته، حيث حرصا على الإطلالة بشكل أنيق جعل كل الأنظار تسلط عليهما لحظة مرورهما في أمسية اليوم السابع من المهرجان.

و خلال تصريحه الصحفي لميكروفون هبة بريس، وجه أمين الناجي رسالة حب لزوجته سندس حيث قال: “كنتمنى من سيدي ربي يحفظها و يخليها ليا”.

و أضاف الممثل الناجي: “سندس إمرأة عظيمة و رائعة، هي سندي الأول و داعمي الأساسي في هاته الحياة، الله يخليها ليا و هي الحب، و أشكر الله على منحه لي زوجة إسمها سندس و أتمنى أن أكون الزوج الذي حلمت به يومها الأول”.

تفاصيل أخرى تجدونها في تصريح أمين الناجي لهبة بريس:

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