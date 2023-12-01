إيطاليا.. مصرع سائق مغربي في حادث اصطدام قطار بشاحنة

2023-12-01 / 11:59
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عبد اللطيف الباز- هبة بريس

لقي شاب مغربي في عقده الثالث، بضواحي مدينة كوزينسا بريجيو كلابريا جنوب إيطاليا، حتفه دهسا، أثناء عبوره خط السكة الحديدية من ممر غير محروس، حسب ما علم لدى السلطات المحلية بإيطاليا.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الضحية يدعى قيد حياته “س ح “هذا الحادث وقع عندما كان السائق المغربي يهم بعبور السكة الحديدية عبر ممر غير محروس بواسطة شاحنة من الوزن الثقيل قادما من مدينة صاليرنو ، لدهس قطار للمسافرين كان قادما من مدينة كلابريا .

وفور علمها بالحادث، حلت السلطات المحلية وعناصر الأمن والحماية المدنية بعين المكان من أجل مباشرة الإجراءات القانونية ونقل الضحية إلى مستودع الاموات بالمستشفى.

وتجمع العشرات من ساكنة المنطقة فور علمهم بالحادثة، حيث عبروا عن غضبهم من استمرار حصد القطار لأرواح الضحايا.

وطالبوا كل السلطات والجهات المختصة (العمالة، الجهة، البلدية، المجلس المجلس الإقليمي، المكتب الإيطالي للسكك الحديدية،…)، بتظافر الجهود من أجل تسريع وضع حد لحوادث دهس القطارات المتكررة.

هذا وعلى إثر الحادثة كانت النقابات في قطاع النقل السككي أعلنت اليوم و غدا إضرابا عاما.

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