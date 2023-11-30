وزارة التجهيز تحذر السائقين وتنصح بـ”تأخير السفر”

2023-11-30 / 17:36
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هبة بريس

أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة توخي المزيد من الحيطة والحذر، على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية بعدد من مناطق المملكة اليوم الخميس وغدا الجمعة، وتأجيل السفر إلى حين تحسن الأحوال الجوية.

وأوضح بلاغ للوزارة، أنه ” على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية بعدد من مناطق المملكة (عمالات وأقاليم: تطوان والحسيمة وشفشاون وكرسيف وتازة)، ابتداء من ليلة يومه الخميس 30 نونبر 2023 وإلى غاية يوم الجمعة 01 دجنبر 2023 ، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة، توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لانخفاض الرؤية أو انعدامها في بعض الأحيان، وتأجيل السفر إلى حين تحسن الأحوال الجوية”.

وأضاف البلاغ أنه للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقمين الهاتفيين التاليين:

– مركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق: (17 17 71 37 05)،

– مركز الاتصال للطرق السيارة: (50 50).

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