معاناة مستمرة لساكنة قرية محادية لميناء طنجة المتوسط مع ندرة الماء الشروب

2023-11-30 / 14:23
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هبة بريس - مكتب طنجة

تتواصل معاناة ساكنة قرية “الدالية” المحادية لميناء طنجة المتوسط،مع ندرة المياه الصالحة للشرب وانعدامها خلال فصل الصيف حيث يزداد الطلب واستهلاك هذه المادة الحيوية .

ساكنة القرية القريبة من جماعة قصر المجاز ، احتجت في مناسبات عديدة على هذا الوضع الذي أضحى يسبب لهم معاناة كبيرة ، حيث عبروا في تصريحات متفرقة عن امتعاضهم الشديد من الوعود الكاذبة التي قدمت لهم بخصوص امكانية الربط المباشر لمنازلهم بالماء الصالح للشرب على غرار باقي الدواوير المجاورة .

وتطالب ساكنة القرية بتدخل الجهات الوصية بشكل عاجل قصد امدادهم بالماء الصالح للشرب عبر الربط المباشر للمنازل عوض الاكتفاء بارسال شاحنات لملئ خزاناتهم البلاستيكية التي تؤدي تكلفتها الساكنة .

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