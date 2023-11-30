الاتفاق على تمديد الهدنة في غزة لليوم السابع
أعلنت حركة حماس والجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، قبيل مدة قصيرة من انتهاء أجل الهدنة في غزة، تمديدها ليوم سابع.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه “في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين، وبموجب بنود الاتفاق، فإن الهدنة ستستمر”.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القائمة الجديدة من الأسرى التي ستفرج عنهم حماس تشمل النساء والأطفال وفق الاتفاق وبالتالي فإن الهدنة ستستمر.
بدورها، أعلنت حركة حماس أنه تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس.
من جهتها، أعلنت الخارجية القطرية توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي، وقالت في بيان إن تكثيف الجهود مستمر بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
يأتي ذلك، رغم بعض العقبات، التي واجهت الوسطاء، اليوم الخميس، في التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لتمديد الهدنة التي أسفرت حتى الآن، بعد 6 أيام، عن تبادل عشرات الأسرى بين الطرفين.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
اللهم النصر القريب العاجل باذن الله يارب يارب العالمين لإخواننا في غزة..
كل هذه الإجراءات لتسهيل خروج قادة حماس من غزة ولا أحد من حماس يكترت للضحايا من الفلسطينين ..
الحقوق تنتزع ولا تعطى وفقكم الله.ثبتكم الله ونتمنى أن تكون عملية تبادل الأسرى كاملة …
اللهم نستودعك أهل غزة فأحرسهم بعينك التي لاتنام ..
بعد إن فشلوا في تحرير أسراهم بالقوة الآن عادوا إلى السياسة اللهم أنصر غزة وأهلها وكل فلسطين..
نصر الله تعالى قريب لعباده المؤمنين..