” هبة بريس” تكشف حقيقة زواج الفنانة المصرية أمال ماهر

نجلاء مزيان: هبة بريس

علمت جريدة هبه بريس من مصادر مقربه من الفنانه المصرية أمال ماهر أن ما تردد بشأن دخولها القفص الذهبي والزواج من رجل اعمال خليجي، غير حقيقي.

وردت المطربة المصرية آمال ماهر على أنباء زواجها سراً،وذلك عبر نشرها صورة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، تجمعها بإبنها خلال سفرهما للندن.

هذا و قد ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر يفيد زواج الفنانة المصرية سرا وذهابها إلى لندن لقضاء شهر العسل.

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