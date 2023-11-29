القسام : أطلقنا سراح محتجزتين روسيتين

هبة بريس _ وكالات

أعلنت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”، الأربعاء، إطلاق سراح محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية، وردا على جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت “كتائب القسام” في بيان: “أطلقنا سراح محتجزتين روسيتين، استجابة لطلب القيادة الروسية وردا على جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم تسليمهما للصليب الأحمر، قبل قليل (مساء الأربعاء)، كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية”.

ولم توضح الحركة الفلسطينية طبيعة الجهود التي بذلها بوتين في هذا الشأن، ولم يصدر تعليق روسي حتى الساعة 16:35 (ت.غ).

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن 161 شخصا ما زالوا “رهائن” في غزة بينهم 146 إسرائيليا، احتجزتهم “حماس” عند تنفيذ هجومها على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، نقلا عن مكتب نتنياهو، بأنه “تم إطلاق 86 رهينة من غزة، بينهم 66 إسرائيليا”، على مدار الأيام الخمسة الماضية، حيث تم إرساء هدنة إنسانية موقتة بين إسرائيل و”حماس” تشمل اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هدنة إنسانية لأربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين، ومن بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من حرب مدمرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي 7 أكتوبر، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية، وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0