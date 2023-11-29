انهال عليه بقطع خشب.. سطات تهتز على واقعة جريمة ق.تل

2023-11-29 / 13:26
0
هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن مصالح الأمن بسطات تسابق الزمن منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لفك خيوط جريمة قتل ذهب ضحيتها شخص يعتقد أنه تعرض لضرب قاضية من قبل شخص آخر صعد إلى شرفة منزلهم وألقى بقطعة خشب عبارة عن ” قرطة”، بعد أن وجه له تحذيرات بالابتعاد عن باب منزلهم على حد تعبير مصادرنا…

فيما رجحت كصادر أخرى، أن يكون الضحية والمشتبه فيه ضمن جلسة خمر قبل أن تتطور الأمور بينهما إلى مشادات كلامية ومنها إلى وقوع جريمة قتل.

مصادرنا قالت بأن جثة الضحية تم ايداعها مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، فيما تم اعتقال المشتبه فيه وحجز أداة الجريمة، في انتظار استكمال مجريات التحقيق التي تباشرها مصالح الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، التي تبقى كفيلة لمعرفة الأسباب الرئيسية وراء هذه الفاجعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شفشاون.. أربعيني ينهي حياته بطريقة مأساوية

شفشاون.. أربعيني ينهي حياته بطريقة مأساوية

2023-11-28 / 14:55
Photo of البيضاء: حريق يأتي على 4 محلات بالسوق النموذجي بالمدينة القديمة + “فيديو”

البيضاء: حريق يأتي على 4 محلات بالسوق النموذجي بالمدينة…

2023-11-27 / 13:46
Photo of حريق يأتي على “خيمة مواد غذائية” مخصصة للدواوير المتضررة من الزلزال

حريق يأتي على “خيمة مواد غذائية” مخصصة للدواوير المتضررة…

2023-11-25 / 20:59
Photo of أب لثلاثة أطفال يلقى مصرعه داخل بئر بشفشاون

أب لثلاثة أطفال يلقى مصرعه داخل بئر بشفشاون

2023-11-25 / 17:58
Photo of جثة داخل منزل بسطات تستنفر السلطات

جثة داخل منزل بسطات تستنفر السلطات

2023-11-24 / 22:57
Photo of في القنيطرة.. وضعت بيتها للبيع قبل أن تتعرض للعنف والاحتجاز من زبائن مزيفين

في القنيطرة.. وضعت بيتها للبيع قبل أن تتعرض للعنف…

2023-11-24 / 11:04
Photo of جريمة بشعة تهز زاكورة.. لص يهاجم مستخدما بمحطة بنزين ويرديه قت.يلا

جريمة بشعة تهز زاكورة.. لص يهاجم مستخدما بمحطة بنزين…

2023-11-23 / 15:13
Photo of 20 قت.يلا و2599 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

20 قت.يلا و2599 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال…

2023-11-21 / 17:27
Photo of اشتوكة ايت باها.. مصرع شخصين في حادثة سير

اشتوكة ايت باها.. مصرع شخصين في حادثة سير

2023-11-21 / 09:46
Photo of البيضاء.. وفاة شخص داخل مركز للحجامة

البيضاء.. وفاة شخص داخل مركز للحجامة

2023-11-20 / 13:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق