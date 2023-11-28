“حماس” تدعو إيلون ماسك لزيارة غزة للاطلاع على مجازر الاحتلال

هبة بريس _ وكالات

دعا القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، لزيارة قطاع غزة لرؤية حجم الدمار الذي سببه القصف الإسرائيلي.

وقال حمدان في مؤتمر صحافي في بيروت “ندعوه لزيارة غزة للاطلاع على حجم المجازر والدمار الذي ارتكب بحق سكان غزة التزاما بمعايير الموضوعية والمصداقية”.

وقام ماسك، أمس الإثنين، بجولة في إحدى مستوطنات غلاف غزة، وأعلن التزامه بالقيام بكل ما هو ضروري لوقف انتشار الكراهية.

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