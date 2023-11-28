التوفيق: “الجامع هو الجماعة وليس البناية”

2023-11-28 / 15:47
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هبة بريس - الرباط

علق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، على مطلب ادماج المساجد في التخطيط العمراني.

وقال التوفيق في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الثلاثاء، ,المسألة لديها ضوابط معمارية وحضرية وشرعية، السنة تنهى عن ما يسمى ب”مسجد الضرار”.

وأضاف التوفيق قائلا “الجامع قبل كل شيء هو الجماعة وليس البناية، يعني الجماعة خصها تكون موزعة فواحد الميدان وشكل معين دون تضارب”، هذا بالإضافة الى التوزيع المعماري. يؤكد الوزير

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