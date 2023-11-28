شفشاون.. أربعيني ينهي حياته بطريقة مأساوية

2023-11-28 / 14:55
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هبة بريس - مكتب طنجة

أقدم شخص في الأربعينيات من العمر على وضع حد لحياته بطريقة مأساوية ، بجماعة “أوزكان” التابعة ترابيا لاقليم شفشاون .

وقالت مصادر محلية، إن الهالك متزوج وله أبناء عثر عليه جثة معلقا بواسطة حبل داخل منزل أسرته ، الأمر الذي خلف صدمة وحزنا بين أفراد عائلته وأقاربه .

وتجهل الى حدود الآن دوافع إقدام الهالك على الانتحار ،حيث تم فتح تحقيق في الواقعة من طرف مصالح الدرك الملكي لتحديد ظروفها وملابساتها في وقت تم فيه نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات بمستشفى شفشاون الاقليمي .

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