رونالدو يطالب الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لفريقه في دوري أبطال آسيا

رونالدو يطالب الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لفريقه في دوري أبطال آسيا

2023-11-27 / 20:12
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أقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، على لفتة غريبة خلال المباراة التي تجمع “العالمي” وبيرسبوليس الإيراني.

وقرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح كريستيانو رونالدو في بداية المباراة، إلا أن “الدون” توجه لحكم المباراة وطالبه بعدم احتساب ركلة جزاء.

وألغى حكم المباراة قراره بعد التأكد من اللعبة عبر تقنية الفيديو (VAR).

ويحتل النصر صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، فيما يأتي بيرسبوليس في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، قبل نهاية مباراتهما اليوم.

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