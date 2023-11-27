المدون الجزائري “بنسديرة ” : القايد صالح قتل بطريقة مروعة

2023-11-27 / 18:21
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ا.بويعقوبي - هبة بريس

سلط المدون الجزائري سعيد بنسديرة ، الضوء على ظروف وفاة الجنرال القوي القايد صالح سنة 2019 إثر نوبة قلبية بحسب الرواية الرسمية الجزائرية، حيث أكد بنسديرة أن القايد صالح تمت تصفيته .

وأضاف المدون الجزائري خلال مقطع فيديو نشره على قناته بموقع يوتوب ، أن توقيت وفاة القايد صالح في إبانه يطرح أكثر من علامة استفهام مؤكدا على أن الأخير قتل بطرقة مروعة بحسب قوله ، كما دعا بنسديرة الشعب الجزائري الى البحث في ظروف وفاة القايد صالح للوصول الى حقائق قد تقلب الطاولة على شخصيات تتقلد مناصب المسؤولية بالجزائر .

وشغل قايد صالح منصب رئيس أركان الجيش لمدة 15 سنة، وهي مدة قياسية، حيث أصبح يظهر بوصفه الرجل القوي في الجزائر في تلك المرحلة ، قبل أن ثعلن التلفزيون الجزائري بشكل مفاجئ وفاة للقايد صالح إثر نوبة قلبية ليتم تعيين السعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الجزائري .

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تعليق واحد

  1. شنقريحة كان متلهفا لقيادة الجيش،حيث كان قلبه المريض مليئا بالحقد على المغرب،مما جعله يوجه الاعلام والشعب الجزائري الى اعتماد أكاذيبه لضرب العلاقة مع المغرب،لالهاء الشعب ونهب خيراته باسم عدو مفترض.

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