الرباط.. مواطنون يطالبون بربط المحطة الطرقية الجديدة بحافلات نقل عمومية

2023-11-27 / 15:24
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هبة بريس - أميمة نشار

يشتكي عدد من المواطنين المسافرين من رحلة عذاب شاقة بين محطة الحافلات الزا و المحطة الطرقية الجديدة، من غياب محطة حافلات جانب المحطة الطرقية لتسهيل تنقلاتهم خاصة خلال الفترة المسائية أو في الصباح المبكر.

ويضطر ‏‎هذا الغياب لمحطة حافلات بالقرب من المحطة الطرقية المسافر بعد رحلة سفر طويلة الى قطع مسافة ليست بالقصيرة بغية انتظار حافلة تقله ما يزيد من معاناته، خاصة أن عددا من الخطوط تمر بجانب المحطة الطرقية دون توقف باستثناء الرقم 36 ، الذي يظهر بشكل نادر بالمحطة المذكورة.

‏‎وأمام هذا الوضع، يعاني المسافرون من محنة حقيقة، دفعت بعدد منهم الى التعبير عن استيائهم، مطالبين الجهات المعنية بضرورة توفير حافلات كافية تسهل عملية تنقلاتهم، وتحميهم من البقاء عرضة للصوص و”الخطافة”.

هذا ‏‎ويذكر أن مشكل النقل الحضري من أهم المشاكل المطروحة على طاولة المسؤولين إذ يتخبط في مجموعة من المشاكل، والمعاناة اليومية للمواطنين.

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