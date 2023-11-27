الهدنة بين إسرائيل وحماس تدخل يومها الأخير وبايدن: نأمل في تمديدها

2023-11-27 / 09:18
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يأمل في أن تستمر الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس طالما يتم إطلاق سراح الرهائن، وذلك بعد أن أفرجت الحركة عن 17 شخصا آخرين من بينهم طفلة أمريكية إسرائيلية تبلغ من العمر أربع سنوات.

وقالت حماس إنها تريد تمديد وقف القتال الذي يدخل يومه الرابع والأخير اليوم الاثنين إذا بذلت جهود جدية لزيادة عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين تطلق إسرائيل سراحهم.

وأطلقت إسرائيل سراح 39 سجينا فلسطينيا أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي للسجناء الفلسطينيين المطلق سراحهم منذ بدء الهدنة إلى 117.

وقالت حماس إنها سلمت 13 إسرائيليا وثلاثة تايلانديين وواحدا يحمل الجنسية الروسية، وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نجحت في نقلهم من غزة أمس الأحد.

وقال بايدن إن الرهينة أبيجيل إيدان البالغة من العمر 4 سنوات شهدت مقتل والديها على يد مقاتلي حماس خلال هجومهم على إسرائيل في السابع من أكتوبر، واحتجزتها حماس منذ ذلك الحين.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي في الولايات المتحدة “ما تحملته لا يمكن تصوره”.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن أبيجيل كانت في طريقها إلى المستشفى لإجراء فحوصات.

وقال جدها كارمل إيدان لرويترز إنه “ببساطة لا يصدق” أنها عادت، وشكر بايدن “على كل المساعدة التي قدمها لنا”.

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