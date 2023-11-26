غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليونان

2023-11-26 / 13:01
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هبة بريس _ وكالات

أعلن خفر السواحل اليوناني، الأحد، غرق سفينة شحن ترفع علم جزر القمر على متنها 14 شخصا قبالة سواحل جزيرة ليسبوس مع هبوب رياح قوية في المنطقة.

وتشارك في عملية الإنقاذ سفن تابعة لخفر السواحل ومروحيات وفرقاطة تابعة للجيش.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية في اليونان إن طاقم السفينة مؤلف من ثمانية مصريين وأربعة هنود وسوريين، فيما لم تصدر أي من دولهم بيانا حول ذلك بعد.

وأوضحت أنها محملة بشحنة من الملح.

ونقلت عن خفر السواحل أن السفينة غرقت على بعد 4,5 أميال بحرية جنوب غرب ليسبوس.

وأكد خفر السواحل اليوناني “لا يزال جميع أفراد طاقمها المكون من 14 فردا مفقودين، باستثناء واحد”.

وأضاف أن السفينة (رابتور) التي ترفع علم جزر القمر أبحرت من ميناء الدخيلة في مصر في طريقها إلى إسطنبول عندما أبلغت عن عطل ميكانيكي ووجهت نداء استغاثة في وقت مبكر من صباح الأحد.

وأنقذ خفر السواحل فردا واحدا تم نقله بطائرة هليكوبتر وسط رياح عاتية، وفقا لرويترز.

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