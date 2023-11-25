نجوم مغاربة يشيدون بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

هبة بريس - القسم الفني

افتتحت مساء أمس الجمعة، بقصر المؤتمرات بالمدينة الحمراء فعاليات الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش تحت شعار التضامن ومساندة الشعوب العربية، والسينما لغة تواصل بين العالم.

وشهد حفل الافتتاح حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد وألمع نجوم الفن السابع المغاربة والعالميين، الذين أضاؤوا البساط الأحمر، حيث عبر عدد من النجوم والمشاهير في تصريحات لموقع “هبة بريس ” عن إشادتهم بمهرجان مراكش الدولي للفيلم معتبرينه مناسبة لتسويق صورة المغرب عالميا على المستوى السياحي والثقافي .

ويعتبر مهرجان مراكش السينمائي الدولي أحد أهم الفعاليات الثقافية التي تقام في المملكة وهو أحد المهرجانات الدولية التي تقوم بإعطاء فرص للعديد من المواهب السينمائية الشابة إلى جانب إقامة العديد من العروض والدروس السينمائية المجانية وسط حضور عدد كبير لأشهر و أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

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