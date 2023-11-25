نجوم مغاربة يشيدون بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

2023-11-25 / 18:57
0
هبة بريس - القسم الفني

افتتحت مساء أمس الجمعة، بقصر المؤتمرات بالمدينة الحمراء فعاليات الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش تحت شعار التضامن ومساندة الشعوب العربية، والسينما لغة تواصل بين العالم.

وشهد حفل الافتتاح حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد وألمع نجوم الفن السابع المغاربة والعالميين، الذين أضاؤوا البساط الأحمر، حيث عبر عدد من النجوم والمشاهير في تصريحات لموقع “هبة بريس ” عن إشادتهم بمهرجان مراكش الدولي للفيلم معتبرينه مناسبة لتسويق صورة المغرب عالميا على المستوى السياحي والثقافي .

ويعتبر مهرجان مراكش السينمائي الدولي أحد أهم الفعاليات الثقافية التي تقام في المملكة وهو أحد المهرجانات الدولية التي تقوم بإعطاء فرص للعديد من المواهب السينمائية الشابة إلى جانب إقامة العديد من العروض والدروس السينمائية المجانية وسط حضور عدد كبير لأشهر و أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مهرجان مراكش..هل أضحت إطلالات الفنانين تسحب البساط من أعمالهم؟

مهرجان مراكش..هل أضحت إطلالات الفنانين تسحب البساط من أعمالهم؟

2023-11-25 / 18:12
Photo of الأمير مولاي رشيد:”مهرجان مراكش هو معقل شامخ للسلام ودعوة للتعرف على الآخر والانفتاح عليه”

الأمير مولاي رشيد:”مهرجان مراكش هو معقل شامخ للسلام ودعوة…

2023-11-25 / 16:56
Photo of مهرجان مراكش في حلته الجديدة يحبط آمال المؤثرين و المنسوبين للمجال الفني

مهرجان مراكش في حلته الجديدة يحبط آمال المؤثرين و…

2023-11-25 / 15:48
Photo of في ذكرى ميلادها.. لطيفة رأفت لطفلتها:”الله يطول فعمري حتى نشوفك عروسة”

في ذكرى ميلادها.. لطيفة رأفت لطفلتها:”الله يطول فعمري حتى…

2023-11-25 / 12:25
Photo of بسبب مشاركة تكتوكر.. تغريم صناع مسلسل “بطن الحوت” مليون جنيه

بسبب مشاركة تكتوكر.. تغريم صناع مسلسل “بطن الحوت” مليون…

2023-11-25 / 11:09
Photo of جيسيكا شاستين ..فخورة بتواجدي بالمغرب الذي يحتضن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

جيسيكا شاستين ..فخورة بتواجدي بالمغرب الذي يحتضن المهرجان الدولي…

2023-11-24 / 22:04
Photo of ميكلسن : أشكر جلالة الملك محمد السادس على تكريمي

ميكلسن : أشكر جلالة الملك محمد السادس على تكريمي

2023-11-24 / 21:54
Photo of المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكرم الممثل الدنماركي “مادس ميكلسن”

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكرم الممثل الدنماركي “مادس ميكلسن”

2023-11-24 / 21:46
Photo of انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

2023-11-24 / 21:41
Photo of مصدر من وزارة الثقافة ينفي هدم برج النعام بطنجة

مصدر من وزارة الثقافة ينفي هدم برج النعام بطنجة

2023-11-24 / 18:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق