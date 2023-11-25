أب لثلاثة أطفال يلقى مصرعه داخل بئر بشفشاون

2023-11-25 / 17:58
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تطوان: هبة بريس

لقي شخص يومه السبت، مصرعه إثر سقوطه في بئر عميق في دوار بني قاسم بجماعة بني رزين التابعة لإقليم شفشاون.

وحسب مصادر جريدة هبة بريس فإن الضحية سقط في البئر حيث كان بصدد سقي الماء، و هو أب لثلاثة أطفال.

وفور إخطارها،حلت بعين المكان السلطات المحلية، وكذا عناصر الدرك الملكي،فيما تم انتشال الجثة التي جرى نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي شفشاون.

هذا وقد تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث الأليم.

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