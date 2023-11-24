“الصحة العالمية” تسلم الكاميرون 330 ألف جرعة من اللقاح المضاد للملاريا

هبة بريس _ وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن شحنة من أول لقاح (إر تي إس إس) الذي أوصت به لمكافحة داء الملاريا، بدأت في الوصول إلى الكاميرون.

ومن المقرر أن يتلقى هذا البلد أكثر من 330 ألف جرعة من هذا اللقاح، بالإضافة إلى تسليم 1.7 مليون جرعة إضافية إلى بوركينا فاسو وليبيريا والنيجر وسيراليون في الأسابيع المقبلة.

وبهذا التسليم يكون اللقاح ضد الملاريا قد خرج من مرحلته التجريبية وأصبح متاحا أمام البلدان لبدء تطعيم سكانها في إطار برامج التلقيح المنتظمة.

ومنذ عام 2019، قامت غانا وكينيا وملاوي بإعطاء اللقاح وفقًا لجدول مكون من 4 جرعات بدء من عمر 5 أشهر تقريبا في مناطق مختارة في إطار البرنامج التجريبي (إم في أي بي) المعروف باسم برنامج تنفيذ لقاح الملاريا.

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