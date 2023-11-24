Smoke and flames rise during Israeli air strikes amid a flare-up of Israeli-Palestinian violence, in Gaza May 12, 2021. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

خبير أمني مغربي : الهدنة بين حماس وإسرائيل لن تستمر

2023-11-24 / 18:24
0
هبة بريس

دخلت الهدنة بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ اليوم الجمعة، وسط ترقب بشأن استمرارها أو العودة للمواجهة مرة أخرى، أو خرقها.

وحول الموضوع ؛ قال الخبير الأمني المغربي الشرقاوي الروداني، إن الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس هي ضرورة تكتيكية للطرفين ولا تنخرط في البعد الاستراتيجي المؤسس للحرب

وأضاف أن ” الهدنة لن ستستمر في الزمان والمكان لعدة اعتبارات سياسية، وكذلك لاعتبارات مرتبطة بشكل البعد الاستراتيجي للأهداف المسيطرة، والتي تتجاوز الحدود والجغرافيا”

ولفت إلى أن تداعيات الحرب على المستوى العالمي وخصوصاً على المستوى الإقليمي والأمريكي أصبحت تأخذ منحى آخر مرتبطا بالرد الشعبي، وعلى المستوى الأمريكي أصبحت الحرب أحد المحددات الهامة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بيدرو سانشيز…على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني

بيدرو سانشيز…على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني

2023-11-24 / 18:12
Photo of في أول خرق للهدنة.. استشهاد فلسطينييْن برصاص إسرائيلي في غزة

في أول خرق للهدنة.. استشهاد فلسطينييْن برصاص إسرائيلي في…

2023-11-24 / 15:33
Photo of للجمعة السابعة.. الجيش الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من الصلاة في “الأقصى”

للجمعة السابعة.. الجيش الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من الصلاة في…

2023-11-24 / 14:25
Photo of إعادة فتح جسر بين كندا وأمريكا بعد انفجار سيارة على الحدود

إعادة فتح جسر بين كندا وأمريكا بعد انفجار سيارة…

2023-11-24 / 13:02
Photo of بدء سريان الهدنة الإنسانية في غزة ودخول شاحنات الوقود والغاز

بدء سريان الهدنة الإنسانية في غزة ودخول شاحنات الوقود…

2023-11-24 / 09:16
Photo of 30 شهيدا و100 مصاب إثر مجزرة إسرائيلية جديدة في مدرسة للأونروا بغزة

30 شهيدا و100 مصاب إثر مجزرة إسرائيلية جديدة في…

2023-11-23 / 23:06
Photo of وسط الركام ..جندي إسرائيلي يعزف “الغيتار” بعد سرقته من منزل فلسطيني

وسط الركام ..جندي إسرائيلي يعزف “الغيتار” بعد سرقته من…

2023-11-23 / 20:26
Photo of عمليات تفتيش تستهدف “مناصرين” لحماس في ألمانيا

عمليات تفتيش تستهدف “مناصرين” لحماس في ألمانيا

2023-11-23 / 20:21
Photo of حكومة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 14 ألفا و854

حكومة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 14 ألفا و854

2023-11-23 / 19:17
Photo of عيد الشكر في نيويورك ..تنديد بالإبادة الجماعية في غزة

عيد الشكر في نيويورك ..تنديد بالإبادة الجماعية في غزة

2023-11-23 / 19:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق