في أول خرق للهدنة.. استشهاد فلسطينييْن برصاص إسرائيلي في غزة

2023-11-24 / 15:33
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هبة بريس - وكالات

قتل فلسطينيان وأصيب عشرون آخرون إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على عدد من النازحين جنوب مدينة غزة، في أول خرق للهدنة الإنسانية، بحسب مسؤول في مستشفى “شهداء الأقصى” وسط قطاع غزة.

وقال مدير الاستقبال والطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى، محمد ريان، لـ “إرم نيوز” إن عدداً من النازحين لجنوب القطاع اقتربوا من الممر الآمن للجيش الإسرائيلي من ناحية جنوب القطاع، وإن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليهم بشكل مباشر، ما أدى لمقتل اثنين وإصابة آخرين.

وأضاف ريان: “الإصابات كانت في الجزء السفلي من الجسد لجميع المصابين”، مشيراً إلى أن القتيلين لقيا مصرعهما إثر نزيف داخلي حاد عقب إصابتهما بعدة رصاصات في البطن أطلقها الجيش الإسرائيلي.

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