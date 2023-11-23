30 شهيدا و100 مصاب إثر مجزرة إسرائيلية جديدة في مدرسة للأونروا بغزة

هبة بريس

٢ارتكب الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، مجزرة جديدة بحق نازحين في مدرسة تابعة للأونروا شمالي قطاع غزة راح ضحيتها نحو 30 شهيدا.

وقالت حركة حماس في بيان: “المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني النازي في مدرسة أبو حسين التابعة للأونروا في مخيم جباليا، مساء اليوم الخميس، ارتقى فيها نحو ثلاثين شهيداً، وأصيب فيها نحو مائة من أبناء شعبنا، في حصيلة أوّلية”.

وأوضح البيان أن هذه الحادثة “دليل على فاشية الاحتلال (الإسرائيلي) وساديته بعد فشله في مواجهة المقاومة وكتائب القسّام في الميدان”.

وأضاف “نؤكد أن النازيين الجدد الفاشلين في ميدان المواجهة، سيفشلون أيضاً في مخططاتهم لتهجير شعبنا الفلسطيني المرابط في هذه الأرض، والتي ستكون مقبرة للغزاة”.

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