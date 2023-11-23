قطر: الهدنة الإنسانية في غزة تبدأ غداً الجمعة 7 صباحاً

2023-11-23 / 16:43
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هبة بريس - وكالات

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، ستبدأ الساعة 7 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأشار الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، إلى أن الاتصالات انتهت مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم وفقاً للاتفاق.

وأوضح الأنصاري أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة، وتضم 13 من النساء والأطفال.

وأضاف المتحدث ياسم الخارجية القطرية، أنه سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن مقسمين على 4 أيام، وسيتم جمع المعلومات عن بقية الرهائن في أيام الهدنة الأربعة.

وعبّر الأنصاري عن أمله بأن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم، مبينا أنه سيتم خلال الهدنة توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة.

وعن الالتزام ببنود الاتفاق بين المتحدث باسم الخارجية بأنهم يتوقعون من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وينظرون بإيجابية عالية إلى ذلك.

وأشار الأنصاري إلى أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءا كاملا من عملية تسليم الرهائن.

وفيما يتعلق بالمساعدات قال الأنصاري، إنه سيبدأ دخول المساعدات فورا عبر معبر رفح، متأملا أن تدخل أكبر كمية ممكنة منها.

وشدد المتحدث باسم الخارجية بأن خطوط التواصل ستبقى مفتوحة، حيث سينقل أي انتهاك للطرف المسؤول فوراً للتراجع عنه.

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