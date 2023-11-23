رسميا ..تحديد 14 يناير عيدا وطنيا للسنة الأمازيغية

هبة بريس - الرباط

أعلن مصطفى بايتاس الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة أقرت اعتماد 14 يناير من كل سنة، عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.

ويصادف 14 يناير رأس السنة الأمازيغية، وقد تم اعتماد هذا التاريخ بعد إعداد مشروع مرسوم ، بناء على استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بحسب ماكشف عنه مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحفية.

وكان الديوان الملكي قد أعلن سابقا في بلاغ اقرار يوم لرأس السنة الأمازيغية من كل عام عطلة وطنية، على غرار رأس السنة الهجرية والميلادية. وذلك “تجسيدا للعناية الملكية” بالأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية، وفي إطار “التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية” للبلاد إلى جانب اللغة العربية

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