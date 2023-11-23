والدة عزيز داداس تخضع لعملية جراحية والأخير يكشف قوة علاقته بها

القسم الفني: هبة بريس

تقاسم الفنان المغربي عزيز داداس مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، خبر إجراء والدته لعملية جراحية دون الخوض في التفاصيل.

وناشد الفنان المغربي محبيه الدعاء لوالدته التي ترقد في المستشفى منذ يومين، في إشارة منه أنها خضعت لعملية جراحية معقدة

وعاد الفنان المغربي عقبها لطمأنة جمهوره عن حالة والدته الصحية، مبرزا العلاقة الوطيدة التي تربطه بها قائلا: “راكم عارفين الوالدة شنو بالنسبة ليا”.



وفي سياق منفصل، انتهى مؤخرا عزيز داداس من تصوير فيلم سينمائي من إخراج الفنان عمر لطفي و إنتاج ريدوان.

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