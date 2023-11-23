تصنيف مدرسة عليا مغربية كثالث أفضل مدارس إدارة الأعمال بإفريقيا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحصلت مدرسة ESCA بالدار البيضاء على مركز مشرف ضمن قائمة أفضل مدارس إدارة الأعمال بالقارة السمراء.

و استطاعت ESCA الدار البيضاء من التمركز في المرتبة الثالثة إفريقيا و الأولى مغربيا كأفضل مدارس إدارة الأعمال وذلك حسب تصنيف “Eduniversal 2023” لأفضل مدارس إدارة الأعمال.

وأوضح بلاغ للمدرسة أن ESCA مدرسة الأعمال الرائدة، تألقت مرة أخرى بطريقة استثنائية، حيث صعدت إلى قمة التصنيف كأول مدرسة لإدارة الأعمال في المغرب، الأولى في إفريقيا الفرنكوفونية، والثالثة كأفضل مدرسة إدارة أعمال في القارة الافريقية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن التصنيف السنوي تشرف عليه لجنة علمية مكونة من عمداء كليات ومدارس إدارة بارزين من قرابة ألف جامعة وكلية إدارة أعمال معترف بها في العالم، ويعتمد على تقييم تأثير كل مؤسسة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

*الصورة من الأرشيف

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