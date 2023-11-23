نجلة عمرو دياب تتضامن مع أهل غزة بشربها للنبيذ الفلسطيني

القسم الفني: هبة بريس

أثارت نجلة النجم المصري جنا عمرو دياب جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صور لها رفقة صديقتها و هما يتناولان “النبيذ” الفلسطيني -أحد المشروبات الكحولية- وعلقت قائلة: “أحببت النبيذ الفلسطيني”.

وتعرضت جنا لوابل من الانتقادات، أبرزها “فلسطين تحتاج دعمكم لا لأن تشربو خمرهم”، لترد قائلة: “لا توجد طريقة واحدة لدعم فلسطين والشعب الفلسطيني، فتثقيف الآخرين حول ما يحدث في فلسطين لسنوات عديدة هو أحد الأمور، وتثقيف نفسك حول تاريخ فلسطين هو أمر آخر، ونشر الوعي عبر الإنترنت وإظهار دعمك علنًا هو أمر آخر”.

وواصلت قائلة: “مشاركة حبك ورعايتك ولطفك مع الآخرين الذين يتأثرون بشكل مباشر بما حدث لشعبهم وبلدهم هو أمر آخر، ودعم الشركات والمطاعم الفلسطينية هو أمر آخر”.

وأضافت :”لإظهار حبك للثقافة والمطبخ الفلسطيني، تناولت أنا وأصدقائي العشاء في هذا المطعم الفلسطيني الرائع ماراميا، حيث تم الترحيب بنا بأذرع مفتوحة، لقد استمتعت حقًا بتناول الطعام الفلسطيني بالإضافة إلى تذوق النبيذ الفلسطيني، لقد شاركت نفسي في تناول هذا النبيذ وأحببته كان لذيذا، أنا أدعم فلسطين وسأواصل القيام بذلك من خلال القيام بكل ما سبق”.

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