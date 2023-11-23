إسرائيل: إطلاق سراح الرهائن في غزة لن يتم قبل الجمعة
هبة بريس - وكالات
قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي إن إطلاق سراح الرهائن بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة مع حماس لن يتم قبل يوم الجمعة.
وأضاف في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أن “المفاوضات من أجل إطلاق سراح أسرانا تتقدم وتستمر طوال الوقت”.
وأردف “بدء إطلاق سراح (الأسرى) سيتم وفقا للاتفاق الأصلي بين الطرفين، وليس قبل يوم الجمعة”.
و اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس الأربعاء على هدنة لأربعة أيام على الأقل للسماح بدخول المساعدات والإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح ما لا يقل عن 150 فلسطينيا من المسجونين في إسرائيل.
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10 تعليقات
يجب وقف إطلاق النار والجلوس للحوار ..
اللهم انصر الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية وسخر لهم جنود الارض وملائكة السماء ومدهم بمددك وجندك ونصرك المبين..
نصر من الله وفتح قريب انشاء الله. ان ينصركم الله فلا غالب لكم.الللهم لك الحمد والشكر لله على هاته المصائب اللهم أبدل حزنهم فرحا..
آللّهم إنا نسألك عزة ونصرا و فتحا مبينا وجاها ووجاهةً في آلدنيا و آلاخرة و نسألك أن لا تبتلينا بعلّة و لا تجعلنا في غفلة ولا تأخذنا على غرّة و لا تكتب علينا ذلّة و لا مذلّة في آلدين وآلدنيا وآللآخرة . آللّهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آلنبي آلأمي آلحبيب آلعالي القدر آلعظيم آلجاه و آلشأن و على آله و صحبه بقدر عظمة ذاتك عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك..
يارب انصر إخوتنا المجاهدين في سبيلك وسبيل نصرة دينك يارب كن لهم عوناً وناصراً ونصيراً يارب العالمين ..
اللهم نصرا قريبا من عندك اللهم سدد خطاهم واسترهم من كل أذى وارزقهم القوة والنصر وجند معهم جنود السماء والأرض يا رحمان يارحيم ..
اللهم احفظ اخواننا في فلسطين امين يارب العالمين..
إسرائيل اعتقلت هي الأخرى أكثر من 2900 فلسطني منذ 7 من اكتوبر ..
اللهم نصرك الذي وعدت به المؤمنين المجاهدين في فلسطين يارب العالمين..
اللم نصر قريب منك يارب العالمين..