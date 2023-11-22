الحرب على غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 14 ألفا و532

هبة بريس _ وكالات

.أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى 14 ألفا و532، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال المكتب في بيان عبر منصة “تلغرام”: “بلغ عدد الشهداء أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، و4 آلاف امرأة، وهذا يعني أن 69 بالمئة من الشهداء، من فئتي الأطفال والنساء”.

من جانبها، أشارت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن الهدنة الإنسانية المرتقبة غدا الخميس في غزة ليست كافية، مشددة على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار إنساني على الفور لإنهاء المجزرة.

كما أكدت على ضرورة منع الهجمات على جنوب القطاع، الذي تتزايد فيه التحركات العسكرية، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني السيء هناك.

ولفتت إلى أن المنظمة الأممية حصلت على معلومات تفيد بوجود ألف و200 طفل تحت أنقاض المباني المدمرة بالقصف الإسرائيلي في غزة.

وأردفت: “الأطفال لا يموتون فقط بسبب القنابل أو الصواريخ أو الأسلحة، بل الظروف المعيشية الرهيبة أيضا تؤدي إلى الموت”.

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